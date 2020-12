Beelink BT3-X: Mini PC a meno di 130€ su Amazon

Oggi vi riportiamo un interessante calo di prezzo su un buon Mini PC di per sé già economico. Si tratta del Beelink BT3-X, un dispositivo a basso costo perfetto per lo studio o il lavoro d’ufficio. Non è un mostro di potenza, ma l’ottimo rapporto qualità/prezzo lo rende un compagno ideale per le piccole attività quotidiane.

Beelink BT3-X: caratteristiche tecniche

Il computer è spinto da un Intel Celeron J3355, un piccolo processore dual core in grado di raggiungere i 2,5GHz. Questo è affiancato da 4GB di memoria RAM LPDDR4 e 64GB eMMC per l’archiviazione. Come premesso quindi una configurazione senza troppe pretese, ma in grado di gestire agevolmente il pacchetto Office, così come i contenuti multimediali o in streaming.

Si tratta di un PC ideale anche da tenere eventualmente in salotto per fruire di canali come Netflix, Prime Video o Youtube. Grazie alla connessione Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.0 infatti non sarà un problema accedere ad internet da qualsiasi punto della casa. Molto interessante inoltre la possibilità di espandere la memoria di massa. Possiamo infatti aggiungere una microSD, un hard disk da 2,5 pollici o addirittura un SSD mSATA che garantisce prestazioni maggiori. Non mancano inoltre ben 4 porte USB tutte 3.0, e due uscite HDMI per configurazioni desktop a doppio monitor, oltre ad una Gigabit LAN per la connessione via cavo.

Al prezzo di 127,19 euro su Amazon, con uno sconto di oltre 40 euro sul prezzo di listino, è un piccolo affare da poter portare a casa tra le offerte di Natale.