Beelink GK Mini: il Mini PC aggiornabile a Windows 11 sotto i 200 euro

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, il Black Friday di Amazon propone oggi nuove offerte che vedono uno dei migliori per qualità prezzo scendere al suo minimo storico. Si tratta del Beelink GK Mini, un computer dalle ottime potenzialità ed una dotazione hardware di tutto rispetto, acquistabile per la prima volta a meno di 200 euro.

Mini PC Beelink GK Mini: caratteristiche tecniche

Il computer è alimentato da un processore Intel Celeron J4125, un quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è già incluso nell’elenco di compatibilità Microsoft, il che significa che non appena disponibile potrai effettuare l’upgrade al nuovo Windows 11 gratuitamente. La CPU è affiancata da 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB per l’archiviazione dei dati. Naturalmente la memoria di massa può essere espansa sia sostituendo l’SSD che aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione decisamente performante in questa fascia di prezzo, ideale per ogni tipo di attività. Che tu debba elaborare i documenti con il pacchetto Office, piuttosto che navigare o godere dei contenuti multimediali, il PC riesce a gestire tutto con estrema velocità e fluidità. Un’ottima alternativa anche come media center al posto dei tradizionali TV Box, per fruire dello streaming online di Netflix piuttosto che di Prime Video o Disney+.

La connettività è decisamente completa, e fornisce tutte le porte di cui potresti avere bisogno. Quelle USB sono quattro e tutto con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di gestire 2 monitor contemporaneamente con una risoluzione massima di 4K. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN così da ottenere le massime prestazioni dalla rete fissa attraverso il collegamento via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless grazie ad un modulo che integra Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0. Nel complesso un perfetto alleato per chiunque voglia ridurre l’ingombro della propria postazione desktop in ufficio, a casa o a scuola.

Grazie ad uno sconto del 26%, il Beelink GK Mini può essere acquistato su Amazon a soli 191 euro per un risparmio di ben 68 euro sul prezzo di listino.