Beelink GK Mini: il PC compatto per ogni attività a meno di 200 euro

Se il Beelink SER è uno dei dispositivi più apprezzati tra i Mini PC con processore Ryzen, il Beelink GK Mini ti sorprenderà per il rapporto qualità/prezzo. Un piccolo computer aggiornabile a Windows 11 equipaggiato con un processore Intel capace di offrire ottime prestazioni, a meno di 200 euro oggi su Amazon.

Mini PC Beelink GK Mini: caratteristiche tecniche

Il GK Mini si caratterizza per un design decisamente minimale con uno chassis realizzato completamente in metallo. Uno degli aspetti più interessanti è la completa libertà di aggiornare l’hardware. La memoria RAM può essere sostituita, mentre lo spazio di archiviazione può essere esteso sia attraverso un SSD NVMe M.2 2280 sia aggiungendo un disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Al suo interno ospita un processore Intel Celeron J4125, affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB. Si tratta di una configurazione dalle buone capacità per la vita quotidiana. Ottima, ad esempio, per il lavoro d’ufficio o lo studio. Il sistema e la navigazione sono decisamente veloci e fluidi ed è un’ottima soluzione come media center.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca nulla. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video che consentono di collegare simultaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che offre le migliori prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo, ideale per i professionisti. Chiudono la dotazione le immancabili reti wireless che includono sia il WI-Fi dual band che il Bluetooth 4.0. Inoltre, la presenza della CPU nell’elenco di compatibilità Microsoft consente di effettuare l’upgrade a Windows 11, in maniera gratuita, non appena verrà rilasciato.

Grazie ad un coupon di 44 euro attivabile dalla pagina, il Beelink GK Mini è disponibile su Amazon a soli 196 euro.

