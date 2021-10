Beelink GK Mini: tanta versatilità in uno spazio ridotto al minimo

In questo articolo ti riportiamo un’ottima offerta su uno dei migliori Mini PC disponibili sul mercato per il suo rapporto qualità/prezzo. Si tratta del Beelink GK Mini, un Mini PC piuttosto performante grazie al processore Intel, caratterizzato da una profonda versatilità.

Mini PC Beelink GK Mini: caratteristiche tecniche

Ad alimentare la macchina ci pensa una CPU Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM LPDDR4 ed un SSD M.2 da 128GB, naturalmente espandibile. L’SSD può essere facilmente sostituito con uno più capiente, ed è possibile aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 2TB. La memoria RAM massima supportata dalla CPU è di 8GB, ma in questo caso non è saldata così da poter essere facilmente sostituita in futuro. Si tratta naturalmente di una configurazione senza enormi pretese, ma dalle ottime prestazioni per le attività quotidiane. Che si tratti di elaborare documenti con il pacchetto Office, piuttosto che navigare sul web o godere dei contenuti multimediali, il GK Mini riesce a gestire il tutto con grande velocità e fluidità. Un’ottima soluzione che unisce la praticità di un media center all’utilità di un vero e proprio computer.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 4 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca, ovviamente, una porta RJ45 Gigabit LAN che permette di ottenere il massimo dalla linea fissa attraverso la connessione via cavo. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 4.0. Considerando le dimensioni, una soluzione estremamente comoda e compatta in alternativa ai più ingombranti desktop, per le applicazioni d’ufficio.

Grazie ad uno sconto del 22%, il Beelink GK Mini può essere acquistato su Amazon a soli 203,15 euro per un risparmio di ben 55,85 euro sul prezzo di listino.