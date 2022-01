Beelink GK55: il Mini PC adatto a tutto con doppio sconto

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC sul piano del rapporto qualità/prezzo, oggi ti proponiamo uno dei più apprezzati di sempre. Si tratta del Beelink GK55, un piccolo computer decisamente efficiente ideale per l’utilizzo professionale tanto quanto per l’utilizzo domestico per la DAD e le piccole attività quotidiane.

Mini PC Beelink GK55: caratteristiche tecniche

All’interno il computer ospita un processore Intel Celeron J4125, una CPU quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. A supportarla ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD da 128GB. Naturalmente non manca la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione sostituendo l’SSD preinstallato oppure aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, ma in grado di gestire in maniera veloce e fluida il pacchetto Office, così come la navigazione. Un’ottima soluzione come media center, ad esempio, per fruire dei contenuti multimediali in streaming su Netflix, Prime Video o Disney+.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB Type-A sono 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una pratica porta USB Type-C per il collegamento dei dispositivi mobili. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che consentono di collegare contemporaneamente due schermi con una risoluzione massima di 4K. Molto interessante la presenza di ben 2 porte RJ45 Gigabit LAN che consentono di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento senza paragoni. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth. Con un consumo complessivo di soli 24W, si tratta di una delle migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato nella sua fascia di prezzo.

Grazie ad uno sconto del 4%, a cui si somma un coupon di 15 euro, il Beelink GK55 è disponibile su Amazon a soli 205,15 euro.