Mini PC (CPU Intel): su Amazon lo SCONTO è DOPPIO

Ideale per gestire la produttività di base (editing documenti, posta elettronica) così come per la didattica a distanza e la navigazione, Beelink GKMini è protagonista oggi di una ghiotta offerta lampo su Amazon. Come si intuisce già dal nome si tratta di un Mini PC che riduce al minimo indispensabile l'ingombro sulla scrivania e che può anche essere montato dietro allo schermo grazie al supporto VESA, così da scomparire completamente. Allo sconto di 55,85 euro applicato in automatico si aggiunge un ulteriore coupon promozionale da 17,00 euro da attivare manualmente.

Beelink GKMini: offerta lampo con coupon per il Mini PC

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche principali: processore Intel Celeron J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, SSD da 128 GB per l'archiviazione dei dati, WiFi, Bluetooth, quattro porte USB, due uscite HDMI con supporto alle configurazioni multi-monitor con risoluzione 4K, slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Le dimensioni del case sono pari a 11,5×10,2×4,3 centimetri. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10. Se hai bisogno di conoscere altre informazioni consulta la descrizione completa.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani su Beelink GKMini al prezzo finale di 186,15 euro invece di 259,00 euro come da listino. La disponibilità del Mini PC è immediata, con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon. Trattandosi di un'offerta lampo, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo: rimarrà attiva solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.