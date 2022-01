Norton 360 Deluxe: sconto del 63%! Come aderire

Navigare con un ottimo antivirus è fondamentale per proteggersi dalle tante insidie del web. Norton antivirus è leader in questo settore da molti anni e sta offrendo il servizio Norton 360 Deluxe con una promozione imperdibile: uno sconto del 63%. Vale a dire a € 34,99 anziché € 94,99.

In questo modo si beneficerà di un risparmio rispetto al prezzo di rinnovo di € 94,99/anno. Norton 360 Deluxe protegge fino a 5 PC, Mac®, smartphone o tablet.

Quanto costa Norton 360 Deluxe?Scopriamo altri dettagli di questa iniziativa imperdibile.

Il colosso del settore antivirus propone due abbonamenti scontati, per un anno o per due anni.

Abbonamento scontato per un anno: come detto nell'incipit Norton 360 Deluxe con una promozione imperdibile: uno sconto del 63%. Vale a dire a € 34,99 anziché € 94,99. In questo modo, lo ribadiamo ancora, si beneficerà di un risparmio rispetto al prezzo di rinnovo di € 94,99/anno. Il risparmio in tal caso sarà del 63%. Abbonamento scontato per 2 anni: se si vuole raddoppiare il periodo di protezione, quindi estenderlo a 2 anni, allora si pagherà anziché € 189,99, € 79,99. Un risparmio del 57% quindi per i primi due anni.

Cosa offre Norton 360 Deluxe

Se non si è ancora convinti della promozione, diamo un'occhiata a quanto offre l'antivirus.

Protezione dalle minacce in tempo reale

La sicurezza avanzata con antivirus aiuta a proteggere dalle minacce online esistenti ed emergenti per i dispositivi e a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando si accede online.

Secure VPN

Navigare in modo anonimo e con maggiore sicurezza con la rete privata virtuale (VPN) senza tracciamento delle attività. Possibilità di aggiungere la crittografia avanzata per contribuire a mantenere sicuri e privati i tuoi dati, come password ed estremi dei conti bancari.

Protezione minori

Gestire le attività online dei tuoi figli. Aiutali a esplorare, imparare e godersi il loro mondo connesso con maggiore sicurezza su PC e smartphone.

Password Manager

Strumenti per generare, memorizzare e gestire facilmente password, informazioni su carte di credito e altre credenziali online – in modo più sicuro.

Backup del PC nel cloud

Salva file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware.

Smart Firewall per PC o Firewall per Mac

Possibilità di monitorare le comunicazioni tra il tuo computer e altri computer e aiuta a bloccare il traffico non autorizzato.

Dark Web Monitoring

Questa è la nuova chicca inserita di Norton. Un servizio che consente alla società di monitorare ed avvisare l'utente nel caso in cui trovasse informazioni personali nel Dark Web.

In questa guida è possibile saperne di più su Norton 360 Deluxe! Per aderire alla promozione è possibile farlo da qui!