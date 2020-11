Beelink: mini PC a prezzo mini grazie al maxi coupon

Se quel che si sta cercando è un Mini PC, significa che già si hanno le idee chiare sulla postazione che si intende mettere a punto e già si ha piena consapevolezza sul potenziale che anche il “mini” può mettere a disposizione. A questo punto c’è solo una cosa ulteriore da sapere: che sfruttando un coupon speciale è possibile far proprio uno sconto “nascosto” particolarmente interessante. Per attivare questo taglio extra del prezzo è sufficiente seguire queste istruzioni.

Mini PC, ecco come attivare il maxi sconto

Il Mini PC in questione è il Beelink GK55, con Intel Gemini Lake Refresh J4125, RAM da 8GB, memoria da 128 GB con Wifi, doppio HDMI, coprocessore grafico Intel UHD Graphics 600 e Windows 10 precaricato. Insomma, c’è tutto quel che serve per lo studio o per la produttività, sacrificando qualcosa su esigenze computazionali più ambiziose, ma avendo un dispositivo di piena reattività su task quotidiane tradizionali quali navigazione, riproduzione video e produttività.

Il prezzo del Beelink è in questa fase relativamente basso, gravitando attorno ai 247 euro. Ma se in fase di pagamento si inserisce su Amazon il codice coupon “DVVAYHL2” ecco che il prezzo viene automaticamente decurtato di ben 64 euro, quindi con un -26% “top secret” di cui è possibile approfittare in queste ore. Il prezzo finale è pertanto pari a 182,78 euro.

A questo prezzo il Mini PC Beelink GK55 raggiunge il suo minimo storico in assoluto e concede qualche euro in più per chi abbia bisogno anche di un monitor (in caso contrario è sufficiente un cavo HDMI per il collegamento immediato).