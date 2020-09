Beelink, anche il prezzo è mini

Beelink mette in queste ore in offerta su Amazon un mini-pc con caratteristiche tali da renderlo un utile strumento tanto per l’home working quanto per una postazione desktop da mettere al servizio dello studio. Le dimensioni ridottissime del case (12.4 x 11.3 x 4.1 cm) rendono questo U55 Mini PC la soluzione ideale per gli spazi angusti, dove la scrivania non può permettersi di ospitare fili e orpelli vari, oppure dove si intende mantenere quanto più ordine possibile nascondendo i tradizionali ingombri del desktop pc.

Beelink U55 Mini PC

Il mini-pc ha un cuore Intel Core i3-5005U (dual core fino a 2GHz) con RAM DDR3 da 8GB e SSD da 256GB. La dotazione è dunque quella di un dispositivo in grado di supportare una normale produttività, senza ovviamente sconfinare in ambizioni maggiori quali carichi di lavoro particolare o gaming di un certo livello.

Supporta doppio display ed è in grado di supportare video 4K senza problemi. Gode di rete Wifi integrata e promette buona dissipazione del calore grazie alla ventola integrata.

Il prezzo è ai suoi livelli minimi, l’utilità è ai suoi livelli massimi. Attenzione alla versione U57, inoltre: il processore è un Intel Core i5-5257U, il resto delle caratteristiche resta similare e lo sconto rende l’opzione ancora più interessante.

Questi i prezzi di entrambe le versioni:

I mini-pc sono una soluzione particolarmente interessante quando in dotazione si hanno già mouse, tastiera e monitor, magari ereditati da una precedente postazione che si intende sostituire: si può così balzare con una cifra minima nell’universo Windows 10 facendo leva su caratteristiche tali per cui bastano poco spazio e pochi euro per accendere e cominciare.