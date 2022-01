Il Mini PC Beelink per smart working e DaD a -80€

Con il Mini PC giusto è possibile allestire una postazione desktop adatta a lavoro, studio, navigazione e intrattenimento, riducendo al minimo l'ingombro sulla scrivania. Scegliendo il modello Beelink SEi8 oggi puoi abbattere anche la spesa, approfittando dello sconto da oltre 80 euro sul prezzo di listino proposto da Amazon.

Beelink SEi8 in offerta: il Mini PC è un'occasione

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue principali specifiche tecniche, rimandando alla descrizione completa per tutti gli altri dettagli e informazioni: processore Intel Core i5-8279 affiancato da GPU ‎Intel Iris Plus Graphics 655, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile a 32 GB) e SSD (PCIe NVMe M.2 2280) da 512 GB per l'archiviazione dei dati, due uscite video HDMI per le configurazioni multi-monitor con supporto al 4K, WiFi, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività che includono USB 3.0, USB-C, jack audio ed Ethernet.

Lato software, il sistema operativo preinstallato sul Mini PC è Windows 10 Pro, ma con la possibilità di eseguire fin da subito l'aggiornamento gratuito a Windows 11, come si legge nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di acquistare Beelink SEi8 al prezzo di 483,65 euro invece di 569,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.