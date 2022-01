Dominio e hosting a prezzo dimezzato su Namecheap

Se trovare dominio e hosting con ottime performance è già difficile, individuare un servizio in grado di garantire prezzi contenuti lo è ancora di più.

Questa scelta è molto delicata poi, anche per un fattore legato alla sicurezza. Piattaforme come WordPress, sono talmente diffuse che diventano anche un chiaro obiettivo per criminali informatici.

Avere a che fare con server protetti e con sistemi di sicurezza di alto livello dunque, è una necessità concreta per qualunque tipo di sito: dal blog personale fino a un eCommerce professionale.

Le piattaforme in grado di offrire questi servizi sono molti ma, nella maggior parte dei casi, i costi non sono tra i più accessibili, soprattutto per i progetti amatoriali.

Non è detto però che, grazie a qualche sconto interessante, non sia possibile acquistare dominio e hosting validi senza spendere una cifra elevata.

Dominio e hosting: come risparmiare senza rinunciare alla qualità?

Namecheap è un'azienda che si sta costruendo un nome anche nel nostro paese e che ha come obiettivo quello di collocarsi ben presto tra i migliori hosting provider del mondo.

La proposta prevede 3 distinti piani, ovvero: Stellar, Stellar Plus e Stellar Business. Seconda e terza opzione, grazie alla possibilità di accaparrarsi domini .COM, rappresentano una scelta saggia per chiunque vuole aprire un sito Web ad ampio respiro internazionale.

Namecheap, con il pacchetto Stellar Plus, offre anche spazio di archiviazione dati su SSD senza limiti, numero di siti Web gestibili illimitato, Backup automatico, CDN gratuito e tanto altro.

Una volta selezionato il piano e scelto il dominio, non resta che confermare la propria scelta ed è possibile cominciare a lavorare per realizzare un nuovo sito. In alternativa è possibile migrare il proprio dominio/hosting su Namecheap, fruendo dell'apposito servizio offerto dal provider.

Infine, è bene tenere conto anche del lato economico: quanto costa aprire un sito su Namecheap?

Se il prezzo di listino di Stellar Plus è di 68,88 dollari all'anno. Grazie ai recenti sconti però, è possibile ritagliarsi il proprio spazio online con la riduzione del prezzo del 49%. A livello puramente pratico dunque, Stellar Plus costa appena 35,44 dollari all'anno.