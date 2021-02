Un Mini PC che non ha nulla da invidiare a un computer desktop completo, con tanto di doppia uscita video per connettere due monitor in contemporanea: Beelink SEi10 offre tutto ciò che serve per la produttività così come per l’intrattenimento multimediale e oggi può essere acquistate a un prezzo interessante su Amazon.

Mini PC con CPU Intel Core 10th: ecco Beelink SEi10

Questa la scheda delle specifiche tecniche: processore Intel Core i3-1005G1 di decima generazione, GPU Intel UHD, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD NVMe PCIe in formato M.2 da 256 GB per lo storage, modulo WiFi 6, Bluetooth 5.0, quattro porte USB 3.0 Type-A e una Type-C con supporto all’output video, doppio slot HDMI (tutti con compatibilità 4K), lettore di schede SD ed Ethernet.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. Tutto questo in un ingombro ridotto al minimo: 15x10x6 centimetri per 910 grammi di peso. Oggi è in vendita al prezzo di 429 euro su Amazon.