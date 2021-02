Seagate: HDD da 3TB a meno di 100€ su Amazon

C’è tutto lo spazio che serve per il backup di contenuti e documenti: il disco fisso esterno da 3 TB della gamma Seagate Expansion Portable in offerta oggi su Amazon è proposto al prezzo di 76,99 euro invece dei consueti 105 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi è alla ricerca di una soluzione avanzata da dedicare allo storage.

Disco fisso Seagate da 3 TB in sconto

Con il suo form factor da 2,5 pollici può essere comodamente trasportato nello zaino, nella borsa o nella custodia del laptop, così da avere sempre con sé tutti i dati. Si connette al computer (o ad altri dispositivi) mediante slot USB con supporto allo standard 3.0 per garantire una velocità elevata nel trasferimento dei file (arriva a 5000 Mbit/s). L’affidabilità è garantita dal marchio, leader nel settore, Seagate.

Che siate alla ricerca di un hard disk per salvare i documenti di lavoro, le foto delle vacanze o qualsiasi altra tipologia di contenuto, quello da 3 TB di Seagate oggi acquistabile su Amazon con il 27% di sconto sul prezzo di listino rappresenta un’ottima scelta da non lasciarvi sfuggire.