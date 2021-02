Scheda madre ASUS Prime H470-PLUS a quasi 30€ in meno su Amazon!

Siete alla ricerca di un’ottima scheda madre per potenziare il vostro PC desktop e, soprattutto, che possa sfruttare il potenziale dei nuovi processori Intel di decima generazione? Allora non potete farvi assolutamente scappare l’interessante offerta Amazon riguardante la scheda madre ASUS Prime H470-PLUS che passa da 156,84 euro a soli 127,99 euro con uno sconto pari al 18%.

Scheda madre ASUS Prime H470-PLUS in offerta

La serie ASUS Prime è stata sapientemente progettata per liberare tutto il potenziale della decima generazione di processori Intel Core. Dotate di un robusto design di potenza, soluzioni di raffreddamento complete e opzioni di ottimizzazione intelligenti, le schede madri della serie Prime H470 offrono agli utenti quotidiani e ai costruttori di PC fai-da-te una gamma di opzioni di ottimizzazione delle prestazioni tramite un software intuitivo e un funzionale firmware.

La scheda madre ASUS Prime H470-PLUS monta un socket Intel LGA 1200, immancabile per l’uso di processori Intel Core della 10a generazione. Questa si rivela anche una soluzione ideale per sfruttare una conformazioni potenziata che utilizza un sistema di 6+1+1 stadi di potenza tramite l’uso di induttanze in lega e condensatori durevoli nel tempo. Il raffreddamento è garantito da un dissipatore di calore VRM, un dissipatore M.2, un dissipatore PCH e con la presenza di ventole ibride e ventola Xpert 2+.

Infine presente anche una connettività ultraveloce grazie al doppio slot M.2, porta ethernet da 1GB, supporto alla connettività USB 3.2 gen 2 type-c e Thunderbolt 3. Tutto questo può essere vostro all’esclusivo prezzo di 127,99 euro e non potete farvi sfuggire questa offerta Amazon.