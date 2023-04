Beelink SEi8: doppio sconto sul Mini PC (coupon)

Talmente piccolo da poter essere montato dietro allo schermo grazie alla staffa VESA in dotazione, ma abbastanza potente da gestire con disinvoltura le applicazioni più comuni della produttività quotidiana: Beelink SEi8 è il Mini PC protagonista oggi di un doppio sconto su Amazon. Lo puoi acquistare approfittando di una riduzione di prezzo applicata in automatico a cui si aggiunge un coupon dal valore di 100 euro da attivare in un click.

Beelink SEi8: ottimo Mini PC, ottimo prezzo

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i5-8279U, GPU Intel Iris Plus Graphics 655, 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB), unità SSD da 500 GB (si può aggiungere un disco SATA), Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, slot Ethernet, quattro porte USB 3.0 Type-A, una Type-C, due uscite video HDMI con supporto alla connessione simultanea di due monitor con risoluzione fino al 4K e jack audio. Ulteriori dettagli sono consultabli nella scheda del prodotto.

A racchiudere il tutto è un case con dimensioni pari a 12,4×11,3×4,1 centimetri, mentre il peso è di 345,5 grammi. Oggi puoi acquistare Beelink SEi8 su Amazon al prezzo finale di 369 euro invece di 625 euro come da listino, con uno sconto complessivo di 256 euro. Sono inclusi la già citata staffa VESA, due cavi HDMI, quello per l’alimentazione e il manuale utente.

L’e-commerce assicura disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio, con la consegna in un solo giorno: effettuando subito l’ordine, entro domani il Mini PC sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.