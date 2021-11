100 euro di sconto su questo ottimo Mini PC Beelink

Un Mini PC compatto e potente, con tutto ciò che serve per la produttività, la didattica a distanza, la navigazione e l'intrattenimento: il modello Beelink SEi8 offre già di per sé un elevato rapporto qualità-prezzo, oggi ancor di più considerato che lo si può comprare approfittando di ben 100 euro di sconto sul listino. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale.

Beelink SEi8: Mini PC Intel Core in forte sconto su Amazon

Queste le più importanti specifiche tecniche tra quelle incluse: CPU Intel Core Core i5-8259U, GPU Intel Iris Plus Graphics 655, 8 GB di RAM DDR4, SSD NVMe da 256 GB per l'archiviazione, WiFi 6, Bluetooth 5, due uscite video HDMI con supporto 4K, USB 3.0, Ethernet e slot microSD. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Oggi hai la possibilità di far tuo Beelink SEi8 al prezzo di 409 euro invece di 509 euro come da listino, acquistando il Mini PC in forte sconto grazie all'offerta Amazon che consente di riceverlo in un paio di giorni con spedizione gratuita.