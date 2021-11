Scorpacciata di USB-C: c'è una lunghezza per tutto

Ogni circostanza è diversa ed ogni esigenza richiede diversi strumenti. Non tutti i cavi USB-C, ad esempio, sono uguali: la differenza, oltre che nella qualità produttiva, sta nella lunghezza del cavo a disposizione che alternativamente può essere fastidio o necessità. Insomma: disporre di un ventaglio ampio di opzioni è la soluzione ideale per avere sempre quel che serve, niente di più e niente di meno. Uno sconto del 15% non è un modo per farsi ricchi, ma è un modo intelligente per approfittare dell'occasione quando arriva risolvendo un problema che è destinato a manifestarsi quotidianamente.

USB-C, sempre, ovunque

Pensaci bene: quando hai bisogno di un cavo USB-C? Per quali necessità? In quali contesti?

Per una ricarica o per spostare dati, per collegare due device o per raggiungere una powerbank; negli angusti spazi di un'auto o nella necessità di arrivare dal divano alla presa a muro, nel disordine di una scrivania o nella distanza che separa il PC da un piano di appoggio utile. I contesti, insomma, sono estremamente vari e questa confezione di cavi USB-C di lunghezza varia è la soluzione ideale per non avere più problema alcuno.

Nella stessa confezione ci sono cavi delle seguenti lunghezze:

50cm

100cm

200cm

300cm

Mezzo metro in prossimità, tre metri su lunga gittata, resistenti e rapidi come garanzia standard Gianac. Il tutto con una spesa che non arriva nemmeno a 10 euro.