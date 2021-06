Beelink SEI8: potente Mini PC a PREZZO IMBATTIBILE

Non un Mini PC qualunque: il modello Beelink SEI8 è progettato per sostituire in tutto e per tutto un computer desktop tradizionale senza farlo rimpiangere, offrendo una grande potenza di calcolo in un form factor compatto. Cosa lo rende ancora migliore? Il forte sconto su Amazon di oggi.

Mini PC in offerta: l'occasione Beelink SEI8

L'elenco delle specifiche tecniche non lascia dubbi: si tratta di un dispositivo adatto a gestire ogni operazione della produttività, ma adatto anche all'intrattenimento. Nel piccolo case trovano posto il processore Intel Core Core i5-8259U affiancato da GPU Intel Iris Plus Graphics 655, 16 GB di RAM DDR4 e SSD NVMe da 512 GB per lo storage. Ci sono poi i moduli WiFi 6 e Bluetooth 5 nonché una gamma completa di porte per la connettività: due HDMI con supporto 4K, USB 3.0, Ethernet e microSD. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Pro con licenza ufficiale, ma volendo è possibile optare per una distribuzione Linux. In queste ore Beelink SEI8 è acquistabile su Amazon al prezzo di 466,55 euro con un risparmio di 82,35 euro rispetto al prezzo di listino.