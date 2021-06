26800 mAh a disposizione: una BOMBA di ricarica

Quando sali in auto non dimenticare il portafoglio, i documenti, le valigie. Non dimenticare di allacciare le cinture. Non dimenticare di accendere l'antifurto e di chiudere il gas. Stai partendo per le vacanze, dunque non dimenticarti un ombrello (non si sa mai), saluta i vicini di casa e prepara le playlist che ti terranno compagnia in viaggio. C'è però qualcosa che non avrai sempre a disposizione: la ricarica per tutti gli smartphone ed i tablet che faranno il viaggio con te e con la tua famiglia. Non dimenticare di caricare in auto anche un Romoss 18W da ben 26.800 mAh, vero e proprio accumulatore di energia in grado di garantirti ore e ore di mappe, telefonate, intrattenimento, streaming, giochi e connettività. L'offerta di oggi per questa incredibile power bank è un'offerta bomba in vista delle prossime vacanze estive: solo 19,99 euro, ma lo sconto scade questa sera.

Basta una buona carica prima di partire, insomma, e ci si garantisce una vera e propria valigia di energia sempre a disposizione. Non c'è viaggio che tenga: si potranno caricare tutti i propri device più volte senza mai dover temere di restare a secco.

La batteria esterna da 26.800 mAh ad alta capacità offre 6 caricamenti per un iPhone 12, 4 caricamenti per Switch e iPad, 7,2 caricamenti per Galaxy S20. Un must per giocatori illimitati, per campeggio e per escursionisti. […] Il power bank ricarica i dispositivi di supporto USB-C in soli 35 minuti fino all'80%, quattro volte più velocemente rispetto ai caricabatterie tradizionali.

Uscite USB, micro USB e Lightning consentono massima compatibilità e possibilità multiple di ricarica contemporanea:

Il momento di ripartire, insomma, è arrivato. Guai farsi trovare impreparati, però: dopo aver messo in auto valigie e suppellettili, verifica di aver caricato il tuo ROMOSS: 26.800 mAh di ricarica tengono poco spazio, ma hanno una grandissima utilità. A quel punto tutto sarà pronto, buone vacanze.