Router 4G Netgear AC810 600Mbps scontato di 65 euro

In questo articolo vogliamo riportarvi un’offerta davvero eccezionale sui uno dei migliori modem-router portatili 4G disponibili sul mercato. Stiamo parlando del Netgear AC810 in grado di raggiungere una velocità di trasferimento di 600Mbps in mobilità.

Hotspot portatile 4G Netgear AC810: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, trattandosi di un modem-router 4G, troviamo ovviamente uno slot per la SIM dati. Il dispositivo è compatibile con qualsiasi operatore attivo in Italia, inclusi Iliad, ho., PosteMobile e Kena Mobile. La connessione wireless opera sulle frequenze a 2,4GHz e 5GHz e supporta fino a 15 dispositivi connessi contemporaneamente. Ottima la batteria ricaricabile da 2930mAh in grado di fornire ben 12 ore di autonomia in utilizzo, e fino a 260 ore in standby. Aspetto rilevante della batteria è senza dubbio la possibilità di rimozione. Questo permette di acquistare eventualmente una seconda batteria da portare con sé, ottenendo complessivamente ben 22 ore di utilizzo continuato.

Una delle possibilità più interessanti offerte dal router è quella di power bank. Integra infatti una porta USB che permette di ricaricare i propri dispositivi esattamente come un qualsiasi caricabatteria portatile. Ottimo il display LCD touchscreen, il quale permette di configurare al meglio la propria rete, e monitorare tutti i dati relativi all’utilizzo della stessa. Con sistemi di sicurezza esclusivi che forniscono una navigazione sicura e la protezione dei dati personali, il Netgear AC810 si conferma una delle migliori soluzioni attualmente disponibili.

Grazie alle offerte del giorno, l’hotspot è acquistabile a soli 184,90 euro su Amazon con uno sconto di ben 65 euro sul prezzo di listino.