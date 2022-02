Beelink SER 3: il Mini PC Ryzen adatto a tutto con doppio sconto

Non rinunciare alle prestazioni per avere un computer compatto. Con il Beelink SER 3 puoi avere entrambe le cose grazie al processore Ryzen, senza la necessità di investire cifre esorbitanti. Una soluzione dal rapporto qualità/prezzo eccellente che oggi su Amazon puoi acquistare a soli 329 euro su Amazon grazie ad un doppio sconto.

Mini PC Beelink SER: caratteristiche tecniche

Il computer offre uno chassis completamente in metallo forato con una griglia superiore e due laterali per agevolare la dissipazione del calore. All’interno ospita un processore AMD Ryzen 3 3200U dual-core con una frequenza massima di 3,5GHz. Questo è supportato da 8GB di memoria RAM DDR4 a 2400MHz e un SSD NVMe da 256GB, il tutto è completamente espandibile. La memoria RAM può essere estesa a 32GB grazie alla configurazione dual-channel, mentre lo spazio di archiviazione consente due metodi per l’espandibilità. Potrai, infatti, sostituire l’SSD con una soluzione più capiente e/o aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Naturalmente non manca la scheda video integrata, in questo caso una AMD Radeon Vega 3 che consente anche qualche sessione di gaming leggero, chiaramente senza enormi pretese. Si tratta di una configurazione pensata soprattutto per l’utilizzo professionale, ideale per il lavoro d’ufficio con il pacchetto Office e per la navigazione.

Ciò non toglie, comunque, che si tratta di un’ottima alternativa anche per l’utilizzo domestico al posto dei tradizionali mid-tower. Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 4 e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. A queste si aggiunge una quinta porta, in questo caso USB Type-C, ideale per la connessione dei dispositivi mobili. Le uscite audio/video sono due, entrambe HDMI, e consentono di collegare contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Completano la dotazione le reti wireless che includono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 4.0.

Grazie ad uno sconto dell’11%, a cui si somma un coupon di 26 euro, puoi acquistare il Beelink SER 3 a soli 329 euro su Amazon per un risparmio di ben 70 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.