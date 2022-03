Beelink SER: il Mini PC Ryzen completamente espandibile a soli 300 euro

Torna in offerta uno dei Mini PC divenuto ormai il best seller di Beelink. Stiamo parlando, naturalmente, del Beelink SER, il piccolo computer dalle ottime performance grazie al processore Ryzen che offre una reale alternativa ai più ingombranti desktop mid-tower, ad un incredibile prezzo di circa 300 euro su Amazon.

Mini PC Beelink SER: caratteristiche tecniche

Il computer offre un design decisamente curato, grazie ad uno chassis interamente in metallo che presenta una generosa griglia forata nella parte superiore e due laterali. Queste agevolano la dissipazione del calore affidata ad un abbondante heatsink assistito da una ventola che, seppur piccola, riesce a mantenere una buona silenziosità. Ottimo quindi per l’utilizzo professionale, garantendo anche a pieno carico un’attività senza distrazioni. All’interno, ospita un processore AMD Ryzen 3 3200U dual-core con 4 thread ed una frequenza massima di ben 3,6GHz. Si tratta di una CPU a ridotto consumo energetico con un TDP base di 15W, ma regolabile tra i 12 e i 25 Watt per la massima flessibilità. Questa è supportata da 8GB di memoria RAM e un SSD da 256GB, il tutto completamente aggiornabile.

Gli slot su configurazione dual-channel della memoria RAM supportano fino a 32GB di capacità. Per la memoria di massa è possibile sia sostituire l’SSD NVMe preinstallato, sia aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione piuttosto performante, pensata in particolar modo per i professionisti che necessitano di una macchina affidabile per gestire grandi flussi di lavoro. La presenza di due uscite HDMI consente di collegare simultaneamente 2 monitor con una risoluzione di 4K a 60Hz. La presenza di una scheda video AMD Radeon Vega 3 offre prestazioni interessanti anche dal punto di vista grafico. Non manca la possibilità di godere di qualche sessione di gaming, seppur senza grandi pretese naturalmente. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Completano la dotazione le connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual-band che il Bluetooth4.0.

Grazie ad uno sconto del 14%, che si somma al coupon di 26 euro, puoi acquistare il Beelink SER su Amazon a soli 308,54 euro per un risparmio di ben 80,46 euro sul prezzo di listino.

