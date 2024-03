Mini PC: il coupon che taglia il prezzo di Beelink SER5

Perfetto per il lavoro, ma non solo, Beelink SER5 è in sconto su Amazon con un’offerta irrinunciabile. Le sue caratteristiche lo rendono un Mini PC potente, affidabile e versatile, proposto da uno dei marchi leader della categoria al prezzo minimo storico grazie alla promozione in corso. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon dedicato.

Beelink SER5: cosa offre il Mini PC in sconto

Dal punto di vista delle specifiche tecniche non ha nulla da invidiare ad alternative molto più costose. Integra infatti il processore AMD Ryzen 5 5560U affiancato dalla GPU Radeon Graphics, 16 GB di RAM DDR4 e un’ unità SSD M.2 da 500 GB con possibilità di espansione. Ci sono poi i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless e una gamma completa di porte per la connettività inclusi gli slot HDMI (risoluzione 4K) e USB-C. Tutto questo in dimensioni compatte (solo 126x113x40 millimetri) e con la possibilità di montarlo dietro al monitor grazie alla staffa VESA in dotazione. Per maggiori informazioni consultare la scheda del prodotto.

L’offerta di oggi propone il Mini PC di Beelink (modello SER5) nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 299 euro, di gran lunga inferiore rispetto a quello più basso recente. Per ottenere lo sconto di 51 euro è sufficiente attivare il coupon proposto da Amazon.

Infine, vale la pena segnalare che l’e-commerce assicura la spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un solo giorno. Dunque, scegliendo di effettuare l’ordine ora, lo si potrà mettere sulla scrivania già entro domani senza costi aggiuntivi. È incluso anche un cavo HDMI per il collegamento al monitor.