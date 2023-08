Le caratteristiche di Beelink SER5 Pro lo rendono la scelta giusta per chi vuole un Mini PC da destinare alla produttività quotidiana o che, comunque, non accetta compromessi in termini di potenza di calcolo. Proposto da uno dei marchi leader in questo segmento di mercato, è protagonista oggi di un’ottima offerta su Amazon che, allo sconto applicato in automatico dall’e-commerce, aggiunge un coupon da attivare per far crollare il prezzo finale al suo minimo storico.

Beelink SER5 Pro: il Mini PC è un affare su Amazon

Partiamo dal comparto software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale per la ricezione puntuale degli aggiornamenti e delle nuove funzionalità rilasciate da Microsoft. Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche è possibile contare sul processore AMD Ryzen 7 5800H con architettura Zen 3 e chip grafico AMD Radeon integrato, 32 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB), unità SSD NVMe da 500 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, tre porte USB 3.2 Gen 2 e una 2.0 Type-A, una Type-C con supporto all’output video, due uscite HDMI per il collegamento a un massimo di tre monitor esterni con risoluzione fino al 4K, slot Ethernet e jack audio. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Tutto questo in dimensioni molto compatte e con un sistema ottimizzato per la dissipazione del calore. Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di design, come si può vedere nelle immagini qui allegate. In questo momento, Beelink SER5 Pro può essere tuo al prezzo finale di soli 390 euro invece di 519 euro come listino, con un risparmio totale di 129 euro.

Amazon garantisce la disponibilità del Mini PC, occupandosi direttamente della sua consegna a domicilio in un solo giorno, con spedizione gratuita. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’ordine si ha la certezza di poterlo mettere sulla propria scrivania già entro domani. Vale infine la pena citare le centinaia di recensioni positive che già promuovono il prodotto a pieni voti, scritte da chi ha avuto modo di metterlo alla prova, con una media pari a 4,6/5 stelle a testimonianza della sua qualità.

