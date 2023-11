Beelink SER6 Max, Mini PC: MOSTRO DI POTENZA a -120€

Definire un mostro di potenza un Mini PC come Beelink SER6 Max non è fuori luogo, considerando le sue caratteristiche. Oggi è possibile acquistarlo con uno sconto di 120 euro sul prezzo di listino, grazie all’opportunità offerta da Amazon con un coupon da attivare in un click. Vediamo perché può tornare utile nell’ambito della produttività, ma anche per lo studio e nel tempo libero.

Mini PC in sconto: il coupon per Beelink SER6 Max

Tra i punti di forza va segnalato il connettore magnetico per l’alimentazione visibile nell’immagine di apertura, un accorgimento di design che permette di salvare spazio sulla scrivania. Come già anticipato, le specifiche tecniche sono da top di gamma: processore AMD Ryzen 7 7735HS, 16 GB di RAM DDR5, unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Molto completo anche il fronte delle connessioni integrate. Sul case trovano posto due porte USB 4 Type-C, una USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, uscite video HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 per la connessione simultanea a un massimo di monitor con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, jack audio e slot Ethernet. Per saperne di più consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di 489 euro, Beelink SER6 Max nella sua particolare colorazione Green è un ottimo affare, come testimoniano le caratteristiche appena elencate a la media voto 4,4/5 stelle assegnata dalle recensioni pubblicate da parte di chi ha già avuto modo di metterlo alla prova.

Il prodotto ha disponibilità immediata e si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in un paio di giorni al massimi. Per chi vuol mettere sulla propria scrivania un Mini PC potente, versatile e bello da vedere, questa è l’occasione da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.