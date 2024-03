Beelink SER6: -100€ sul nuovo Mini PC (Ryzen 9, 32/500GB)

Appena uscito, Beelink SER6 è già in forte sconto su Amazon. Le caratteristiche del Mini PC lo rendono adatto anche a soddisfare i più esigenti, grazie a una potenza di calcolo invidiabile. Prima di vedere quali sono i suoi punti di forza, ti segnaliamo il coupon -100 euro da attivare per metterlo sulla scrivania approfittando di un forte risparmio.

Mini PC: il nuovo Beelink SER6 è già in sconto

Le specifiche tecniche sono da top di gamma: processore AMD Ryzen 9 6900HX con chip grafico AMD Radeon 680M, ben 32 GB di RAM (espandibili fino a 64 GB), unità SSD M.2 da 500 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 4 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, slot Ethernet, porte HDMI e DisplayPort (il collegamento a tre monitor 4K è possibile sfruttando anche quella USB-C), porte USB 3.2 Type-A e USB 4 e 3.2 Type-C, jack audio da 3,5 mm. Per tutti gli altri dettagli relativi a comparto hardware e al software in dotazione invitiamo a consultare la descrizione completa.

Un vero e proprio mostro di potenza, al servizio della produttività, ma non solo anche dello studio e della creazione dei contenuti multimediali. In sconto al prezzo finale di 629 euro è un ottimo affare, considerando quanto offerto. Per approfittarne non bisogna far altro che attivare il coupon -100 euro dedicato.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con disponibilità immediata. Chi sceglie di effettuare subito l’ordine può inoltre contare sulla consegna gratuita a domicilio assicurata già entro domani. La confezione include l’adattatore per l’alimentazione e il manuale utente.