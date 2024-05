Beelink SER7: Mini PC (Ryzen 7, 32GB/1TB) a -120€

Perfetto per la produttività, grazie alla notevole potenza di calcolo integrata, Beelink SER7 è il Mini PC protagonista oggi di un’offerta su Amazon davvero interessante. La promozione permette di sbloccare uno sconto di 120 euro sul prezzo di listino, semplicemente attivando un coupon. Vediamo quali sono i punti di forza di questo computer dalle dimensioni molto compatte, ma al tempo stesso completo e versatile oltre che esteticamente bello da vedere.

Beelink SER7: le specifiche del Mini PC

Una caratteristica unica che lo distingue dal resto della categoria è rappresentata dal connettore magnetico per l’alimentazione. Ecco le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione (per l’elenco completo rimandiamo alla scheda del prodotto con tutti gli altri dettagli).

Processore: AMD Ryzen 7 7840HS con chip grafico AMD Radeon 780M;

RAM: 32 GB DDR5 (espandibile a 64 GB);

memoria interna: SSD PCIe 4.0 da 1 TB (espansibile a 4 TB);

connettività: Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

uscite video: fino a quattro display con risoluzione 4K.

Al prezzo finale di 679 euro, invece di 799 euro come da listino, il Mini PC di Beelink (modello SER7) nella colorazione Green visibile in queste immagini è un ottimo affare. Per approfittare dello sconto di 120 euro non devi far altro che attivare il coupon dedicato.

Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, Amazon ti assicura la consegna gratuita a domicilio già entro domani, occupandosi direttamente dalla spedizione attraverso la sua rete logistica. Nella confezione sono inclusi l’adattatore magnetico per l’alimentazione, il manuale utente, due cavi HDMI e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.