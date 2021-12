Beelink T4 Pro: il Mini PC piccolo e leggero a meno di 150 euro

Quello che ti suggeriamo in questo articolo è un Mini PC decisamente accessibile e pratico, un tradizionale fanless per le attività quotidiane. Si tratta del Beelink T4 Pro, un piccolo computer dalle buone capacità per le attività quotidiane ed estremamente semplice da trasportare, disponibile in offerta a soli 147 euro su Amazon.

Mini PC Beelink T4 Pro: caratteristiche tecniche

Ad alimentare il computer ci pensa un processore Intel Celeron N3350 dual-core con una frequenza massima di 2,4GHz. Ad affiancarlo ci sono 4GB di memoria RAM e 64GB eMMC per l’archiviazione dati. Si tratta di una configurazione piuttosto semplice, ottima per le piccole operazioni d’ufficio o domestiche. Gestisce agevolmente il pacchetto Office così come la navigazione e i contenuti multimediali. Si tratta, infatti, di una perfetta alternativa ai tradizionali TV Box come media center che unisce la praticità delle dimensioni estremamente ridotte all’utilità di un vero e proprio computer Windows. Inoltre, il sistema di raffreddamento fanless consente al PC di essere completamente silenzioso anche a pieno carico. Se a questo aggiungiamo un peso di soli 230 grammi ciò che ne risulta è un computer estremamente comodo da portare sempre con sé.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste consentono di abbinare con ottime prestazioni SSD o HDD esterni per l’espansione dello spazio di archiviazione. Allo stesso modo potrai effettuare backup con estrema velocità grazie al bandwidth di ben 5Gbps. È Presente la porta RJ45 Gigabit LAN che ti permette di sfruttare al massimo la rete fissa anche in Fibra. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che permettono di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono sia il Wi-Fi dual band che il Bluetooth 4.0.

Grazie ad uno sconto del 22%, il Beelink T4 Pro può essere acquistato su Amazon a soli 147 euro per un risparmio di ben 42 euro sul prezzo di listino.