Beelink U55 è un Mini PC che può tornare utile per gestire le operazioni base della produttività come l’editing documenti, la navigazione online, la posta elettronica e la comunicazione da remoto, ma anche per seguire le lezioni della didattica a distanza e per l’intrattenimento multimediale. Oggi è possibile acquistarlo su Amazon con uno sconto del 20% sul prezzo di listino in vista del Natale.

Mini PC in offerta su Amazon: Beelink U55 a -20%

Diamo uno sguardo all’elenco delle specifiche tecniche integrate: processore Intel Core i3-5005U, chip grafico Intel HD Graphics 5500, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per il salvataggio dei file, doppia uscita video HDMI 1.4 con supporto alla risoluzione 4K, due porte USB 3.0 e altre due USB 2.0, una Type-C, Ethernet, slot per la lettura di schede microSD, jack audio da 3,5 mm, WiFi e Bluetooth 4.0. Volendo è possibile espandere la memoria interna installando un disco fisso aggiuntivo da 2,5 pollici.

Tutto questo racchiuso in un case dalle dimensioni estremamente compatte (12,4×11,3×4,1 centimetri) e con un peso che si attesta a 800 grammi. Oggi è possibile acquistare Beelink U55 su Amazon al prezzo di 255,19 euro invece di 319,00 euro come da listino. La consegna è garantita prima di Natale.