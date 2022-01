Beelink U59: il Mini PC aggiornabile a Win11 ad un prezzo eccezionale

Se sei alla ricerca di un Mini PC che faccia del rapporto qualità prezzo il suo punto di forza, allora abbiamo la soluzione per te. Si tratta del Beelink U59, un computer compatto tra i più apprezzati attualmente disponibili grazie alle ottime prestazioni ad un prezzo decisamente accessibile: solo 322 euro su Amazon grazie ad uno sconto di quasi 60 euro aggiornabile al nuovissimo sistema operativo Windows 11.

Mini PC Beelink U59: caratteristiche tecniche

Ad alimentare il computer ci pensa un processore di undicesima generazione Intel Celeron N5095 quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz. A supportare la CPU ci pensano ben 16GB di memoria RAM DDR4 e un SSD da 512GB. Il tutto è completamente espandibile, a partire proprio dalla memoria RAM grazie ad una configurazione dual channel. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, invece, è possibile sia sostituire l’SSD M.2 2280 sia aggiungere un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Parliamo di una configurazione piuttosto performante, adatta praticamente a qualsiasi utilizzo a partire da quello professionale. Naturalmente è ideale anche a casa in alternativa ai classici tower da ufficio per lo studio, la navigazione o la fruizione dei contenuti multimediali in streaming.

Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Le porte USB Type-A sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una pratica porta USB Type-C frontale ideale per la connessione dei dispositivi mobili. Le uscite audio video sono due, entrambe HDMI, e consentono di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K. Una soluzione perfetta soprattutto per i professionisti che necessitano di un’area ampia per la gestione di grandi flussi di lavoro. Non manca, ovviamente, una porta RJ45 Gigabit LAN per ottenere le massime prestazioni di rete grazie alla connessione via cavo. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che prevedono sia il Wi-Fi dual band o il Bluetooth 4.0.

