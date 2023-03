Beelink U59 Pro: il Mini PC ideale a un prezzo SPAZIALE

Solo ‎‎12.4 x 11.3 x 4.1 cm e 800 grammi, ma una potenza di calcolo pari a un PC desktop di fascia medio-alta. Questo è il Mini PC Beelink U59 Pro proposto oggi su Amazon con uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino. Il dispositivo presenta già la licenza ufficiale a Windows 11 e il suo prezzo è di 209 euro.

Beelink U59 Pro: il Mini PC è un’occasione su Amazon

Le incredibili specifiche tecniche che lo rendono adatto a lavoro, studio e intrattenimento sono: processore Intel Celeron N5105 di undicesima generazione fino a 2,9 GHz, GPU ‎Intel UHD con supporto alla risoluzione 4K, 16 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 500 GB per l’archiviazione dei dati, due uscite video HDMI con supporto alle configurazioni multi-monitor, WiFi dual band, Bluetooth, porte USB e USB-C. Sempre

Piccolo e portatile con staffa VESA consente di avere un desktop pulito e tanto risparmio di spazio. Con due porte LAN, la velocità della rete è maggiore e le prestazioni e la stabilità della velocità della rete sono garantite. Oggi avete la possibilità di portarvi a casa il meraviglioso Mini PC Beelink U59 Pro al prezzo di soli 209 euro invece di 289 euro come da listino, approfittando di questa offerta Amazon con disponibilità immediata e spedizione gratuita. Un prezzo del genere si era visto solo per la versione non Pro, pertanto approfittatene prima che le scorte si esauriscono!

