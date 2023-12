Beeper Mini: Apple ha bloccato l'accesso a iMessage

Beeper Mini non funziona più. La software house ha comunicato su X che ci sono problemi con l’invio e la ricezione dei messaggi. Il CEO Eric Migicovsky ha dichiarato che, quasi certamente, Apple ha bloccato l’accesso ai server di iMessage.

Diversi utenti hanno segnalato ieri che non riuscivano ad inviare messaggi con Beeper Mini. L’app mostrava l’errore “Failed to lookup on server: lookup request timed out“. In pratica non è possibile inviare una richiesta al server di Apple. The Verge ha inoltre notato che non è più possibile registrare i numeri di telefono. Un chiaro segno che l’azienda di Cupertino ha bloccato l’accesso a iMessage.

Investigating reports that sending/receiving is not working in Beeper Mini 🔎

Beeper Mini permetteva agli utenti di accedere al servizio di Apple, grazie al reverse engineering del protocollo. Ciò significa che gli smartphone Android venivano visti dai server come iPhone. Il CEO Migicovsky ha dichiarato che, in base alle attuali informazioni, Apple ha trovato il modo di bloccare Beeper Mini.

Un utente su Reddit ipotizza che le chiavi crittografiche usate dall’app siano state “falsificate” per ingannare i server di iMessage, come se la richiesta di accesso provenisse da un Mac mini. Probabilmente Apple ha scoperto le chiavi e ha “staccato la spina”.

Beeper Mini – fix coming soon

Our fix for Beeper Mini is still in the works. It’s very close, and just a matter of a bit more time and effort.

In the meantime, we have deregistered your phone numbers from iMessage so your friends can still text you. Sorry, you’re temporarily a…

