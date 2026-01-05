Belkin lancia la stazione di ricarica universale per smartwatch

I caricabatterie 3-in-1 sono uno di quei prodotti che promettono di semplificare la vita riducendo il caos di cavi sul comodino, ma c’è un “ma”. Nella stragrande maggioranza dei casi, “3-in-1” significa qualsiasi smartphone che supporta la ricarica wireless, qualsiasi paio di auricolari Qi, e precisamente un Apple Watch. Chi ha un Galaxy Watch o un Pixel Watch è tagliato fuori.

Belkin ha deciso che era il momento di risolvere questo problema. Al CES 2026 ha presentato l’UltraCharge Modular Charging Dock, una stazione di ricarica 3-in-1 che supporta anche gli smartwatch di Samsung e Google. C’è un trucco, ovviamente. Si deve usare il proprio caricabatterie originale dello smartwatch. Ma almeno il dock ha uno spazio dove infilarlo invece di costringere a scegliere tra comprare prodotti Apple o arrancare con soluzioni improvvisate.

Belkin lancia la stazione di ricarica che funziona con tutti gli smartwatch

L’UltraCharge Modular Charging Dock costa $64,99 e sarà disponibile in “mercati selezionati” nel primo trimestre del 2026. Probabilmente che Belkin lancerà il prodotto dove gli pare e se si vive nel posto sbagliato si dovrà aspettare o ordinarlo dall’estero pagando spedizioni assurde.

La parte superiore del dock è occupata da un pad Qi2.2 da 25W per smartphone compatibili. È regolabile e può essere ripiegato, in modo da occupare meno spazio quando non si usa o per adattarsi a diverse posizioni di ricarica. Sotto c’è un pad più piccolo per gli auricolari wireless, la parte che ormai tutti danno per scontata perché gli auricolari Qi sono standardizzati e funzionano con qualsiasi cosa.

La vera novità sta sul retro: un supporto a scomparsa dove è possibile installare il caricabatterie del proprio smartwatch. Non è che Belkin abbia inventato un sistema di ricarica universale che funziona magicamente con tutti gli smartwatch. Ha semplicemente creato uno spazio dove si può infilare il disco di ricarica (puck) che è arrivato insieme allo smartwatch.

Inclusi nella confezione ci sono una serie di distanziatori che permettono al dock di ospitare modelli Samsung, i Google Pixel Watch di prima e seconda generazione, e ovviamente l’Apple Watch. I distanziatori servono a compensare le diverse dimensioni e forme dei vari smartwatch, in modo che l’orologio si appoggi correttamente sul disco di ricarica senza penzolare in modo precario.

Sotto la base del dock c’è una porta USB-C da 10W dove si collega il cavo del caricabatterie dello smartwatch, con spazio dedicato per riporre il cavo in eccesso, così non penzola dal comodino come una liana. Una seconda porta USB-C alimenta l’intero dispositivo tramite un adattatore da 45W che è incluso nella confezione.

Il power bank

Belkin non si è fermata al dock. Ha anche annunciato un power bank da 10.000 mAh per caricare il telefono wireless mentre si continua a usare i propri accessori magnetici preferiti. L’UltraCharge Pro Power Bank 10K with Magnetic Ring costa $99,99 e sarà disponibile sempre nel primo trimestre del 2026. Supporta la ricarica wireless Qi2.2 fino a 25W, o fino a 30W se si usa il cavo USB-C.

Il dettaglio interessante è sul retro della batteria: c’è un secondo anello di magneti. Quindi, mentre il telefono si attacca magneticamente sulla parte anteriore del power bank per caricarsi, è possibile attaccare accessori magnetici sulla parte posteriore. PopSocket, cavalletti, portafogli magnetici, ecc.

Il problema dell’ecosistema frammentato

L’ecosistema degli smartwatch è un disastro. Ogni produttore usa il proprio sistema di ricarica proprietario e nessuno ha interesse a creare uno standard universale perché poi perderebbero il controllo sugli accessori.

Il risultato è che i produttori di accessori come Belkin devono inventarsi soluzioni creative come l’UltraCharge Modular Charging Dock, una stazione dove c’è lo spazio per infilare il proprio caricabatterie e basta. Non sarà elegante, ma almeno funziona.