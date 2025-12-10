Google Pixel Watch: novità per gesture e messaggi

Google ha annunciato la disponibilità di due importanti novità per i Pixel Watch, incluse in WearOS 6.1. Le nuove gesture possono essere sfruttate solo sul recente Pixel Watch 4. Le risposte smart ai messaggi funzionano anche sul precedente modello. L’aggiornamento include anche le patch di sicurezza.

Nessuna novità per Pixel Watch 2

In occasione del lancio del Pixel Watch 4 è stata introdotta la gesture Raise to Talk (Alza e Chiedi in italiano). Permette di attivare Gemini sollevando il braccio fino a circa 5-10 centimetri dalla bocca. Con WearOS 6.1 è stato aggiunto un tutorial che spiega come utilizzare la funzionalità.

L’aggiornamento include due nuove gesture. Double Pinch permette di eseguire diverse azioni con due tocchi consecutivi tra pollice e indice. L’utente può ad esempio scorrere o scartare le notifiche, rispondere/chiudere una telefonata, attivare timer o cronometro e mettere in pausa la riproduzione musicale.

Wrist Turn consente invece di scartare una telefonata e chiudere le notifiche con la rotazione del polso. Queste due novità sono disponibili solo sul Pixel Watch 4. Possono essere attivate/disattivate tramite app o direttamente sullo smartwatch.

I miglioramenti per le Smart Replies (Risposte rapide in italiano) sono invece disponibili su Pixel Watch 3 e 4. Sfruttano il modello Gemma installato sullo smartwatch, quindi non è necessario il collegamento ad Internet o allo smartphone.

Le risposte rapide in Google Messaggi sono due volte più veloci e tre volte più efficienti per quanto riguarda l’uso di memoria. WearOS 6.1 supporta anche il Pixel Watch 2, ma non c’è nessuna nuova funzionalità per questo modello. Sono tuttavia incluse le patch di sicurezza, quindi è consigliata l’installazione.