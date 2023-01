Belli i recap di Instagram, ma come archiviare il 2022 in sicurezza?

Con la fine del 2022, i reel con i recap hanno iniziato ad affollare il feed Instagram di migliaia di utenti che – incoraggiati dalla piattaforma e dall’ultimo trend del momento – hanno condiviso fotografie e video dell’anno appena concluso. Una trovata simpatica per ricordare i bei momenti passati, ma fine a sé stessa: per archiviare davvero questo 2022, mettere in sicurezza i propri dati è d’obbligo. Come? Ad esempio effettuando un backup completo della propria galleria, da gennaio a dicembre. Così facendo, non solo inizierai il nuovo anno con il piede giusto, ma metterai al sicuro tutte le tue fotografie e i tuoi video da furti e imprevisti. Basta un guasto dello smartphone per perdere centinaia di ricordi. E in quel caso, non c’è recap che tenga.

Vuoi sapere come archiviare e salvare in completa sicurezza fotografie, video, ma anche documenti e file di qualsiasi tipo? Esistono due modi principali: continua a leggere, perché li illustreremo entrambi nel dettaglio.

Metodo 1: utilizza un hard disk esterno

In grado di archiviare una gran quantità di dati, ovviamente a seconda della capienza, gli hard disk esterni sono un’ottima soluzione al “problema” del backup. Al suo interno è possibile salvare fotografie, video, documenti, file di qualsiasi tipo, ordinandoli per cartelle e tipologia. Anche il prezzo è conveniente: è possibile trovare sul mercato hard disk piuttosto capienti a poche decine di euro. Tuttavia, nonostante si tratti di accessori tech eccellenti, non sono esenti da criticità e limiti: guasti, furti, ma anche il lungo processo di trasferimento dei file e il loro accesso – che necessita obbligatoriamente di un PC.

Metodo 2: uno spazio di cloud storage

Trovare uno svantaggio al cloud storage è davvero difficile. Si tratta di spazi online privati, in cui caricare fotografie, video e documenti per averli sempre con sé e visualizzarli in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Decisamente più comodo di un hard disk a cui puoi accedere solo se collegato a un computer. In più, la maggior parte dei provider offre crittografia a protezione dei dati: così non devi più preoccuparti né di guasti, né di possibili furti e puoi archiviare il 2022 in completa sicurezza.

Quale cloud storage scegliere?

Esistono diverse piattaforme che offrono un servizio di cloud storage. Tra le più conosciute, impossibile non nominare Google Drive, Dropbox, OneDrive e pCloud. Quest’ultima si contraddistingue dalle altre poiché mette a disposizione spazi cloud a vita, ovvero senza abbonamento annuale o mensile ma con pagamento una tantum.

Integrare il proprio servizio con qualsiasi dispositivo, dal PC allo smartphone, è uno degli obiettivi del team di pCloud: perciò ogni file caricato viene automaticamente sincronizzato tra tutti i device collegati, per essere accessibile in qualsiasi momento. Decisamente più comodo, se lo paragoniamo al funzionamento di un hard disk. La piattaforma tiene molto anche alla sicurezza: ogni dato archiviato è protetto da protocollo TLS/SSL e crittografia 256-bit AES.

Altre funzioni interessanti sono le opzioni di condivisione e collaborazione tra utenti, backup automatico di galleria e rullino fotografico, video player incorporato con streaming video e audio, gestione completa dei file e backup da altre piattaforme. Il vantaggio principale, però, sta nel prezzo. Sono tre i piani disponibili ( puoi visualizzarli a questo link) a vita, senza abbonamento né costi nascosti: da 500 GB, in offerta a soli 199 euro, da 2 TB a 399 euro e da 10 TB a 1190 euro. Un ottimo modo per iniziare bene il 2023, mantenendo al sicuro tutti i ricordi dell’anno appena trascorso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.