Belve: come vedere le puntate in diretta streaming dall'estero

Belve è uno dei programmi più apprezzati e seguiti di Rai 2 e può essere visto in diretta tutti i martedì. Per vedere Belve in streaming è sufficiente collegarsi a Rai Play. Tramite la piattaforma di streaming della Rai è possibile guardare le puntate dello show sia in diretta, in parallelo alla trasmissione su Rai 2, che in differenza, senza alcun vincolo di orario.

Per vedere Belve in streaming dall’estero, però, serve una VPN. Solo in questo modo, infatti, è possibile aggirare il blocco geografico applicato dalla piattaforma della Rai a chi si collega dall’estero. Nulla di complicato: basta scegliere CyberGhost, una delle migliori VPN illimitate sul mercato, ora attivabile al prezzo scontato di 2,03 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e garanzia di rimborso entro 45 giorni. L’offerta è attivabile di seguito.

Come vedere Belve in streaming dall’estero

La procedura da seguire per vedere Belve in streaming dall’estero, in diretta o on demand, su Rai Play è semplicissima. Bisogno completare questi quattro passaggi:

attivare CyberGhost sfruttando l’offerta in corso che consente di attivare la VPN al prezzo scontato di 2,03 euro al mese

sfruttando l’offerta in corso che consente di attivare la VPN al scaricare l’app di CyberGhost sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, computer, TV etc.)

sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, computer, TV etc.) aprire l’app di CyberGhost e attivare la connessione VPN selezionando un server italiano

e attivare la connessione VPN selezionando un collegarsi a Rai Play e avviare la riproduzione della puntata di Belve

Per CybeGhost basta seguire il link qui di sotto. La VPN ora ha un costo di 2,03 euro al mese, con possibilità di scegliere il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e garanzia di rimborso attivabile entro 45 giorni. La VPN offre una connessione illimtiata, con la protezione della crittografia. Per tutti i dettagli sulla promozione basta seguire il link qui di sotto.