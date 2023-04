Come vedere Benfica-Inter in streaming (Champions)

Benfica-Inter è la difficile trasferta dei nerazzurri allo stadio da Luz di Lisbona, per l’andata dei quarti di Champions League. Un match che vedrà i padroni di casa impegnati nel cercare di eliminare un’altra italiana dalla competizione (nel gruppo di qualificazione a farne le spese è stata la Juventus) e gli ospiti scendere in campo con l’obiettivo di rimandare il verdetto finale al ritorno, che si disputerà poi a San Siro. Si parte alle ore 21:00 di martedì 11 aprile, con la possibilità di guardarla in streaming o in TV.

Champions League: guarda Benfica-Inter in streaming

I portoghesi arrivano alla gara dopo aver superato agevolmente negli ottavi l’ostacolo Club Brugge (con il risultato complessivo di 7-1). Per la squadra di mister Inzaghi, invece, qualche difficoltà in più e una vittoria di misura (0-1) sul Porto, con l’ipotesi di un eventuale derby con il Milan in semifinale (in questo turno i rossoneri affrontano il Napoli).

Sono diverse le opzioni a disposizione di chi desidera guardare la partita: la prima è la diretta su Sky e NOW. In alternativa, il match è trasmesso dalla piattaforma Mediaset Infinity (senza richiedere un abbonamento premium). Chi si trova a casa può inoltre sintonizzare il televisore su Canale 5, dove è visibile in chiaro.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che Schmidt e Inzaghi dovrebbero schierare al fischio d’inizio.

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos, Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo, Florentino Luis, Aursnes, Chiquinho, Joao Mario, Rafa Silva, Goncalo Ramos;

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko, Lautaro.

Secondo i pronostici, i portoghesi hanno il 44% di probabilità di vittoria. Il 27% è assegnato a quella della squadra milanese, il restante 29% al pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme, è possibile guardare Benfica-Inter anche dall’estero, senza limitazioni né blocchi. In viaggio o trasferta è comunque bene prestare attenzione alla sicurezza, in particolare se la connessione avviene mediante reti Wi-Fi pubbliche, aperte o condivise, come quelle degli hotel.

