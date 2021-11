BenQ FW2780: il monitor certificato per l'utilizzo professionale

Quello che ti proponiamo oggi è un interessante monitor pensato soprattutto per l’utilizzo professionale. Stiamo parlando del BenQ GW2780, un display da 27 pollici di elevata qualità, che oltre alle tradizionali funzioni per la protezione degli occhi, integra un sensore di luminosità. Il monitor, in occasione del Black Friday in anticipo raggiunge il suo minimo storico, e può essere acquistato con la Carta del Docente che coprirà l’intero importo.

Monitor BenQ GW2780: caratteristiche tecniche

Il monitor offre un pannello da 27 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. Ottimo il design Edge to Edge che offre cornici estremamente sottili e riduce le distrazioni consentendo configurazioni multimonitor con una visione continua. La tecnologia IPS offre colori estremamente fedeli ed un angolo di visione di ben 178 gradi. La frequenza di aggiornamento è di 60Hz, ragione per cui seppur non rivolto ai videogiocatori, si rivela una soluzione piuttosto versatile soprattutto per le console. Presente la tecnologia Flicker Free, che impedisce lo sfarfallio dell’illuminazione in modo da ridurre l’affaticamento alla vista durante le sessioni prolungate di utilizzo. Presente anche la tecnologia Low Blue Light proprietaria BenQ che riduce drasticamente l’emissione di luce blu così da evitare efficacemente l’irritazione agli occhi.

Vera peculiarità del monitor però, come accennato in apertura, è l’integrazione di un sensore di luminosità. Questo rileva la luce ambientale in modo da regolare automaticamente la luminosità del pannello. In questo modo consente di avere una retroilluminazione ottimale in ogni condizione, così da ridurre ulteriormente l’affaticamento alla vista. Il monitor, infatti, ha ottenuto la certificazione TUVRheinland. Dal punto di vista della connettività troviamo tutto l’essenziale: una porta HDMI, una DisplayPort ed una VGA. Una soluzione decisamente di buon livello proposta oggi ad un prezzo eccezionale.

Grazie ad uno sconto del 42%, il BenQ GW2780 è disponibile su Amazon a soli 129 euro per un risparmio di ben 95 euro sul prezzo di listino, pagabili con Carta del Docente che copre l’intera somma.