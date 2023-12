BenQ MOBIUZ: esperienza di gioco SUPREMA (-34%)

Se sei un appassionato di gaming e cerchi un upgrade per il tuo setup, non cercare oltre: il monitor da gaming BenQ MOBIUZ è l’opzione ideale, e ora puoi ottenerlo con uno sconto incredibile del 34% su Amazon. Scopri le caratteristiche che rendono questo monitor da 27 pollici un’affare da non perdere al prezzo speciale di soli 229,99 euro. Fidati di noi se ti diciamo che è difficile trovare di meglio a questo prezzo.

BenQ MOBIUZ: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il cuore pulsante di questa macchina da gioco è il pannello IPS da 27 pollici, con una frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta MPRT di 1ms. La risoluzione QHD 2560×1440 offre dettagli cristallini, portando il tuo gameplay ad un livello superiore. La tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce una fluidità impeccabile, eliminando lo stuttering e il tearing durante le sessioni di gioco più intense.

L’ottimizzazione dell’immagine è all’ordine del giorno con le tecnologie HDRi, Light Tuner e Black eQualizer di BenQ. Queste caratteristiche lavorano sinergicamente per migliorare la qualità dell’immagine, garantendo un’esperienza di gioco immersiva e dettagliata.

Il comparto audio è altrettanto impressionante, con un sistema dinamico a canale 2.1 che include due altoparlanti da 2W e un subwoofer da 5W. I chip DSP e l’audio treVolo con cinque modalità personalizzate offrono un suono avvolgente, permettendoti di vivere il tuo gioco preferito con un coinvolgimento totale.

La praticità è al centro del design del monitor MOBIUZ. Con un navigatore a cinque direzioni, Scenario Mapping e OSD rapido, hai il controllo totale del tuo setup. L’altezza e l’angolazione regolabili, insieme alla tecnologia Eye-Care, assicurano comfort e protezione della vista anche durante lunghe sessioni di gioco.

La connettività non è un problema grazie alle porte HDMI e DP, offrendo flessibilità nella connessione di dispositivi esterni.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: il BenQ MOBIUZ è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 34%. Aggiorna la tua esperienza di gioco e immergiti in un mondo di dettagli straordinari. Ricorda, l’offerta è limitata, quindi affrettati prima che il prezzo ritorni alla normalità e acquistalo a soli 229,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.