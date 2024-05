Best Antivirus: Surfshark One nell’élite grazie al -78%

La protezione online è essenziale in un’era dominata dall’informazione digitale, dove ogni clic espone gli utenti a rischi inimmaginabili. Soluzioni? Una tra tutte Surfshark One, entrato nell’élite dei “best antivirus”. Non c’è soltanto l’antivirus nel pacchetto, ma anche altre funzionalità all inclusive come una VPN, il blocco degli annunci e altro ancora. Attualmente è più appetibile grazie allo sconto del 78%.

Best Antivirus: Surfshark One a prezzi accessibili

Una peculiarità di Surfshark One è l’aver creato tre diversi piani di abbonamento per soddisfare le esigenze di tutti: Starter, One e One+. Ciascuno di questi pacchetti offre massima sicurezza a seconda delle tue necessità personali e di quanti soldi hai a disposizione.

Il piano Starter, ad esempio, è disponibile al costo di soli 2,99 euro al mese, grazie ad uno straordinario sconto dell’81%. Inclusi una VPN, il blocco degli annunci e un sistema di blocco dei cookie pop-up.

Passando al piano Surfshark One, disponibile a soli 3,49 euro al mese. Si aggiungono funzionalità avanzate come avvisi in tempo reale su violazioni della sicurezza, report dettagliati sulla sicurezza dei dati personali e una protezione contro malware, virus e spyware attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se desideri protezioni ancora più ampie, il piano Surfshark One+, a 5,49 euro al mese, include anche il servizio di rimozione dei tuoi dati personali dai database delle aziende e dai siti di ricerca.

Oltre alla sicurezza digitale, Surfshark assicura una copertura VPN che spazia in più di 100 Paesi e dispone di oltre 3200 server basati su RAM singola, che garantisce un controllo totale e sicuro dei tuoi dati personali ovunque ti trovi. Attraverso Surfshark Alert, invece, il controllo è costante, con un team di esperti sempre disponibile per offrirti consulenza gratuita e supporto continuo.

Questo best antivirus è la scelta migliore. Prezzi accessibili, funzionalità avanzate e facilità d’uso: non ti resta che scegliere il pacchetto e abbonarti!