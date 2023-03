Come vedere Betis-Real Madrid in streaming

Betis-Real Madrid può essere il bivio della stagione per entrambe: da una parte i Sevillanos alla ricerca di una qualificazione alla Champions League che manca da 18 anni, dall’altra i Galacticos che ancora puntano al titolo ne LaLiga, ma non si possono concedere altri passi falsi (nell’ultimo turno è arrivato il pareggio nel derby con l’Atletico). Il match va in scena per la giornata numero 24, alle ore 21:00 di domenica 5 marzo, nella cornice dello stadio Benito Villamarín.

Guarda la partita Betis-Real Madrid in streaming

I tifosi delle due squadre e gli appassionati del grande calcio internazionale hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca in italiano di Gabriele Giustiniani.

È una sfida di alta classifica. I padroni di casa si trovano al quinto posto con 40 punti e la prospettiva di una qualificazione alle coppe europee per la prossima stagione. Seconda posizione, invece, per gli ospiti, con 52 punti e alle spalle del Barcellona capolista che ne ha 59.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Pellegrini e Ancelotti, dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Betis (4-2-3-1): Bravo, Sabaly, Luiz Felipe, Pezzella, Abner, Guido, Carvalho, Ayoze, Fekir, Juanmi, Iglesias;

Real Madrid (4-3-3): Courtois, Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho, Ceballos, Tchouameni, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.