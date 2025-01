Bett 2025: le novità di Lenovo per la scuola, tra PC e Chromebook

Semplificare la connessione, la collaborazione e il coinvolgimento di studenti e insegnanti da qualsiasi luogo: è questo l’obiettivo delle nuove soluzioni hardware per la scuola appena presentate da Lenovo. Si tratta di laptop con sistema operativo Windows 11 o ChromeOS, ma non solo. L’annuncio è giunto in occasione dell’evento Bett 2025 in scena a Londra. L’elenco completo delle specifiche tecniche è consultabile sul portale dedicato.

Le novità di Lenovo per la scuola: Chromebook e PC

Partiamo dal modello Lenovo Chromebook Plus 2-in-1, un convertibile come suggerisce il nome. Ha in dotazione un display touch Full HD da 14 pollici, processori Intel Core 5 o Core 7, fino a 16 GB di memoria LPDDR5X e unità SSD con capacità fino a 512 GB. A questo si aggiungono Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e un’autonomia fino a 11 ore. La piattaforma software è ChromeOS. L’immagine qui sotto ne mostra il design.

Lenovo 13w 2-in-1 Gen 3 è alimentato da processori Intel Core 5, integra un display touch da 400 nit e un comparto audio potenziato dall’intelligenza artificiale. È costruito per soddisfare i requisiti MIL-STD 810H e per essere riparabile. Tra gli altri punti di forza ci sono l’otturatore per la privacy della webcam e il lettore di impronte digitali (opzionale). Questo e i successivi portatili sono basati sul sistema operativo Windows 11.

Invece, Lenovo 500w Gen 5 fa parte di un trio che impiega il processore Intel Core 3 N350 e display touch ricoperti dal vetro Corning Gorilla.

Le stesse caratteristiche sono condivise con Lenovo 300w Gen 5 (qui sotto) e con Lenovo 100w Gen 5.

Tra gli annunci c’è posto anche per un caricabatterie intelligente che può alimentare fino a cinque dispositivi in contemporanea, tutti collegati tramite USB-C. È stato presentato come una valida alternativa alle soluzioni tradizionali più ingombranti.

Per tutti i prodotti elencati, la disponibilità è prevista entro il secondo trimestre dell’anno. Di seguito i prezzi di vendita fissati per il territorio europeo, Italia compresa.

Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 da 649 euro (IVA inclusa);

Lenovo 13w 2-in-1 Gen 3 da 669 euro (IVA esclusa);

Lenovo 500w Gen 5 da 379 euro (IVA esclusa);

Lenovo 300w Gen 5 da 349 euro (IVA esclusa);

Lenovo 100w Gen 5 da 319 euro (IVA esclusa);

caricabatterie Lenovo Smart a 64 euro (IVA esclusa).

Concludiamo con le parole di Stuart King di Lenovo (Executive Director and Global Head of Education Segment), contenute nel comunicato stampa giunto in redazione. Fa riferimento al rapporto tra apprendimento e progresso tecnologico.