Bevande fresche ovunque in pochi minuti con il refrigeratore USB

E se ti dicessi che è sufficiente una semplice porta USB per mantenere fredde le tue bevande in auto, in ufficio o al computer mentre giochi? Grazie alla tazza refrigerante USB, basta il semplice collegamento del cavo ed in pochi minuti avrai le tue bibite fresche come in frigo.

Tazza refrigerante USB: caratteristiche tecniche

Si tratta di un accessorio in realtà molto semplice, tanto quanto comodo e versatile. Parliamo di un piccolo refrigeratore USB sul quale è alloggiata una tazza in alluminio. Questo permette una doppia modalità di utilizzo, a seconda delle esigenze. È possibile, infatti, porre all’interno della tazza in alluminio la lattina, il bicchiere o la bottiglina e attendere che la bevanda si raffreddi. In alternativa, per una refrigerazione ancor più veloce, è possibile versare il contenuto direttamente all’interno della tazza, e attendere pochi minuti per avere una bevanda fredda.

La temperatura minima, infatti, arriva a ben 2 gradi Celsius, pari a quello di un tradizionale frigorifero (in alcuni casi addirittura inferiore). Questo è possibile grazie al chip di refrigerazione avanzato che gestisce la temperatura in maniera ottimale. Da non sottovalutare anche i materiali utilizzati assolutamente sicuri. La tazza è realizzata completamente in lega di alluminio di alta qualità, inodore e non tossica, BPA Free. All’interno della confezione, infine, troviamo tutto il necessario per utilizzare immediatamente il refrigeratore. Non manca inoltre la certificazione Quick Charge 3 che, attraverso un alimentatore da muro (non incluso) permette di ottenere prestazioni ancora migliori in minor tempo. Che vogliate usarlo al PC, sul divano, o anche in treno durante un viaggio, la tazza refrigerante è un alleato imbattibile per questa estate.

Su Amazon è possibile acquistare il set per soli 29,99 euro.