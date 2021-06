Bezior M1, pedala verso una nuova libertà

Ricordi ancora cosa sia la sensazione dell'aria nei capelli e la forza del pedale sotto i tuoi piedi? Ricordi ancora quali sensazioni possa regalare una bicicletta da cavalcare per dominare la strada e le proprie ore di tempo libero? Un anno di pandemia può aver “addormentato” i muscoli e può aver fatto dimenticare alcune buone abitudini, ma non ha certo cancellato la genuinità e la forza di queste sensazioni. Quindi è venuto il momento di riappropriarsene, con tutta la forza che si ha in corpo… e anche con qualcosa di più.

Quel qualcosa di più te lo può regalare una e-bike, strumento in grandissima crescita per le opportunità che può regalare ai cicloturisti (esperti ed allenati, oppure improvvisati ed estemporanei). Insomma: che si tratti di vere e proprie vacanze o che ci si avventuri soltanto per poche ore sui propri sentieri preferiti, una Bezior M1 può fare la differenza perché è in grado di colmare le lacune che una improvvisa salite può mettere in evidenza, regalando tutto il divertimento che si cerca in una sana pedalata.

Bezior M1

La scelta di una Bezior M1 non è casuale: in questa bicicletta elettrica c'è infatti tutto quel che si possa cercare in questo tipo di attività, ma con un'offerta lancio del tutto speciale grazie ad un prezzo tagliato da 1209,99 euro a 899,99 euro (ben 310 euro di risparmio). La spedizione è gratuita. Utilizzando il coupon esclusivo WZT4270D2NKJ, inoltre, si potrà ottenere un ulteriore taglio del prezzo di 20 euro, scendendo fino a quota 879 euro complessivi.

La Bezior M1 è una “fat tires” con 250W di potenza e batteria da 48V/12,5Ah. Una bicicletta di vocazione sportiva, in grado di esprimersi al meglio su uno sterrato e con inclinazioni di ogni tipo: l'accumulatore a lunga autonomia consente fino a 80Km di assistenza, dunque permette di superare qualsiasi tratto impervio contribuendo con una regolare erogazione di potenza in aggiunta a quella della propria spinta muscolare.

Ruote da 27,5 pollici, 25Kg di peso complessivo ed una velocità massima di assistenza pari a 25km/h: non è questa una velocità che rappresenta un limite tecnico del modello, ma la conferma del fatto che il modello osserva rigidamente le normative europee sulle e-bike (ossia massimali di 250W di potenza e 25Km/h).

La bicicletta, avente misure pari a 1780*670*1120mm, ha istruzioni completamente in lingua italiana per consentire un facile apprendimento dell'uso della batteria, della sua interfaccia, di eventuali messaggi di errore e di ogni altro imprevisto che possa occorrere durante le proprie scampagnate.

Hai voluto l'e-bike? Bene, sai cosa fare: sfruttare il coupon WZT4270D2NKJ e poi (finalmente) tornare a pedalare.

In collaborazione con Gogobest