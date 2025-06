Bezos si sposa a Venezia, ma pensa solo a Trump...

Jeff Bezos dovrebbe essere concentrato sul suo matrimonio da sogno a Venezia questo weekend. E invece no. È impegnato in una manovra strategica per ingraziarsi Donald Trump e soffiare i contratti spaziali del governo a Elon Musk. Ha persino invitato il presidente alle nozze. Il business non va mai in vacanza, nemmeno all’altare.

Bezos usa le nozze per corteggiare Trump (e fregare Musk)?

Lauren Sánchez e Jeff Bezos si sposano questo weekend in una Venezia blindata. Location da favola, ospiti da copertina, costi astronomici. Ma dietro le quinte, Bezos sta architettando la sua vendetta contro Musk. Ha parlato con Trump almeno due volte questo mese. Ha mandato il CEO di Blue Origin alla Casa Bianca. E ha invitato Trump al matrimonio. Il presidente ha declinato per “impegni precedenti“, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro.

All’inizio di giugno, Musk ha commesso un passo falso. Ha criticato pubblicamente Trump su X, definendo la sua legge di spesa “abominio disgustoso“. Ha persino suggerito di creare un nuovo partito politico. Trump non l’ha presa bene. Ha ritirato il sostegno al candidato NASA di Musk, Jared Isaacman, e ha minacciato: “Il modo più facile per risparmiare miliardi nel nostro budget è cancellare i sussidi e i contratti governativi di Elon“. Bezos ha fiutato l’occasione al volo.

Mentre Musk interpretava il ruolo del ribelle, Bezos ha fatto il diplomatico. Niente tweet provocatori, niente critiche pubbliche. Solo telefonate discrete e incontri riservati. Durante le chiamate, Trump ha espresso il desiderio di vedere una missione lunare con equipaggio durante il suo mandato. Bezos ha annuito entusiasta, Blue Origin punta a far atterrare un cargo sulla Luna quest’anno. È esattamente quello che Trump vuole sentire.

Ma c’è un problema. SpaceX è anni avanti. I numeri non mentono:

SpaceX: 450 lanci orbitali completati, 170 previsti nel 2025.

Blue Origin : Un solo lancio riuscito a gennaio, il prossimo tentativo ad agosto.

: Un solo lancio riuscito a gennaio, il prossimo tentativo ad agosto. Ad aprile, la Space Force ha assegnato a SpaceX 5,9 miliardi per 28 lanci. Blue Origin ha ottenuto 2,4 miliardi per soli 7 lanci.

La tecnologia di Musk è orami consolidata. Quella di Bezos è ancora in fase sperimentale.

Venezia, champagne e contratti spaziali

Invitare Trump al matrimonio non è stato un gesto romantico. È stata una mossa di business. Bezos sa che Trump ama sentirsi importante, essere corteggiato, ricevere attenzioni. Il presidente non ci sarà, ma questa è un’altra storia.

Il matrimonio veneziano di Bezos racconta più di una storia d’amore. Racconta come funziona davvero il potere in America. Non importa se sia il giorno più bello della tua vita. Se c’è una possibilità di business, la cogli.