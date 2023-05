Bialetti Gioia Responsible: il caffè è GREEN, regalo incluso (54€)

Se vuoi una macchinetta del caffè che lasci il segno, Bialetti Gioia Responsible è sicuramente quella da acquistare. Bellissima dal punto di vista estetico, include un regalo comodissimo al suo interno ed è soprattutto realizzata per strizzare l’occhio all’ambiente.

Ora che è in promozione come te la puoi perdere? Portala subito a casa con un bel ribasso del 32% che fa crollare il prezzo ad appena 54,14€. Un’occasione da non perdere quindi aggiungila al tuo carrello Amazon al volo.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Bialetti Gioia Responsible, la macchinetta per il caffè che fa colpo

In questa colorazione bianca e beige realizzata per l’edizione Responsabile, la Bialetti Gioia non perde d’occhio ciò che è importante. Bersi un caffè quando ne hai più voglia senza pesare sull’ambiente. All’interno della confezione, infatti, trovi l’apricapsule realizzato in legno. A cosa serve? Una volta che hai riempito lo scompartimento, schiaccia le capsule usate e dividi il caffè dall’alluminio così da poterli smaltire in modo corretto.

Ovviamente la macchinetta è realizzata anche con il 50% di plastica riciclata quindi aiuti l’ambiente due volte. Ciò che rimane invariato è la sua superiorità: con una pompa da 20 bar hai sempre l’espresso che più ami.

Scegli quale lunghezza vuoi grazie ai due comodi bottoni e vai alla grande. Il serbatoio da 500ML lo ricarichi una volta al giorno a secondo degli utilizzi e non hai mai problemi.

Si scalda in dieci secondi, fa il caffè in modo cremoso e non ti fa pentire una volta della tua scelta.

Insomma, Bialetti Gioia Responsible è proprio una macchinetta su cui mettere le mani sopra. Approfitta del ribasso del 32% in corso su Amazon e non te la fare scappare, acquista la tua a soli 54,14€ con un click.

Le spedizioni, come ti dicevo, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.