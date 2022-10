Bici e Scooter elettrici TOP di GAMMA in sconto su Gogobest

Non importa quale stagione dell’anno sia, è sempre un buon momento per spostarsi in città (e non solo) con veicoli green come bici e scooter elettrici. Da qualche anno a questa parte, la questione ambientale è infatti di assoluta priorità ed è ammirevole decidere di investire in mezzi che non inquinano. In quest’ottica, un punto di riferimento è Gogobest, store più che fornito e in costante aggiornamento che propone prodotti di indiscutibile qualità spesso al centro di allettanti promozioni.

E-Bike e E-Scooter: due offerte imperdibili su Gogobest

Prima di passare all’analisi dei due veicoli elettrici, vale la pena segnalare che con l’acquisto dello scooter o della bici si ricevono in regalo degli auricolari wireless a marchio Xiaomi.

Bezior S2 Pro

Codice sconto da utilizzare: “DASWM6”

Il Bezior S2 Pro è uno scooter elettrico pieghevole che garantisce ottime prestazioni su praticamente qualsiasi tipo di strada. Grazie al motore da 2400W, una velocità massima di 25 Km/h e robuste ruote da 11 pollici, lo si può utilizzare anche in situazioni impervie e su strade in salita (max 45°). La batteria integrata è un modulo da 48V/23Ah con supporto alla ricarica rapida e si traduce in una strepitosa autonomia complessiva di 65 chilometri.

A partire dai fari posteriori e anteriori, lo scooter di Bezior è un veicolo elettrico assolutamente sicuro: stabilità e manovrabilità sono da vero top di gamma del settore, la batteria è “nascosta” all’interno del frame in alluminio ed è a prova di acqua e polvere, il sistema di sospensione riduce le vibrazioni in qualsiasi condizione e collabora alla perfezione con il sistema di frenata idraulico.

In ultimo (ma non per importanza), il design. Oltre al display LCD che fornisce dettagli come velocità, carica rimanente, tempo d’utilizzo, è la natura pieghevole del Bezior S2 Pro a catturare l’attenzione. Quando non è in uso, occupa davvero pochissimo spazio e lo si può trasportare in auto o in ascensore senza alcun ingombro.

GOGOBEST GF500

Lo sconto sulla mountain bike elettrica GF500 è davvero sensazionale. Utilizza il codice “DBJFBY8” per risparmiare 200 euro.

La Gogobest GF500 con telaio in alluminio è una mountain bike a tutti gli effetti. Vanta un potente ma leggero motore da 750W che con il suo design con ingranaggio a stella amplifica la coppia e migliora il tasso di conversione dell’efficienza energetica. Questa soluzione si traduce in una velocità massima di 25 Km/h e nella possibilità di poter intraprendere percorsi con una pendenza massima di 30°.

La batteria removibile da 48V/20Ah, resistente ad acqua e polvere, assicura un’autonomia di 60 chilometri in modalità elettrica e fino a 100 chilometri in modalità elettrica assistita. Tali risultati sono possibili anche grazie ad una serie di specifiche tecniche che non passano inosservate:

Cambio Shimano a 7 velocità con sistema di pedalata assistita.

Ruote fat da 20*4.0 pollici, che garantiscono stabilità e comfort su ogni tipo di strada e sentieri non asfaltati.

Freno a disco meccanico con rapida dissipazione del calore.

Sospensione a molla sul posteriore, che ammortizza le vibrazioni e migliora notevolmente l’esperienza generale d’uso.

