Bici elettrica in FORTE SCONTO al Prime Day: Nilox X6 SE

Quale stagione migliore dell’estate per stare all’aperto? Raggiungi qualsiasi destinazione sulla tua nuova bici elettrica, grazie al forte sconto di Amazon sul modello Nilox X6 SE. È merito di una promozione che fa parte del Prime Day, l’evento dedicato allo shopping online che terminerà a mezzanotte.

Nilox X6 SE un affare nelle ultime ore del Prime Day

È una mountain bike a pedalata assistita, perfetta per affrontare percorsi outdoor con il massimo della comodità, potendo contare su prestazioni affidabili sia su strada che su sterrato. Grazie alla forcella ammortizzata, ai freni a disco Tektro anteriori e posteriori e al cambio Shimano a 21 velocità, garantisce un controllo totale anche nei tratti più impegnativi. Monta pneumatici da 27.5″x2.10″, per una tenuta ottimale, mentre la batteria removibile da 36 V (13 Ah) e il motore Brushless High Speed da 250 W lavorano in sinergia per arrivare a un’autonomia fino a 90 Km e una velocità massima di 25 Km/h. Un altro punto di forza è costituito dal telaio in alluminio che la rende resistente, ma al tempo stesso leggera e ideale anche per l’uso urbano. Non manca nemmeno il display LCD integrato per monitorare in tempo reale autonomia, velocità e distanza percorsa. Trovi altri dettagli nella scheda sull’e-commerce.

Il conto alla rovescia è iniziato: solo poche ore separano dalla fine del Prime Day 2025. Se non hai ancora Prime, puoi attivare la prova gratuita per 30 giorni e accedere subito agli sconti in scadenza.

Ricapitolando, in questo momento puoi acquistare la bici elettrica Nilox X6 SE al prezzo finale di 568 euro, con un forte sconto rispetto al listino ufficiale. È venduta e spedita da Amazon con la consegna gratis da programmare alla conferma dell’ordine.