Big Bet: La Grande Scommessa, la serie è in streaming

È disponibile per lo streaming su Disney Plus la nuova serie originale Big Bet: La Grande Scommessa. Si tratta di una produzione sudcoreana diretta dal regista Kang Yoon-sung. La storia narrata prende vita nel mondo dei casinò nelle Filippine, come si può immaginare non esattamente tranquillo e trasparente. Non anticiperemo molto di più, per non rovinare la sorpresa.

La serie Big Bet è su Disney+: guardala in streaming

La stagione è composta da un totale pari a sedici episodi. I primi quattro (“Il casinò”, “Fisco, tasse e casinò”, “Recupero crediti” e “Il rolling”), dalla durata pari a circa 50-60 minuti ciascuno, sono già accessibili. Il protagonista Cha Moosik gestisce un bar in una sala da gioco, ma il suo obiettivo è quello di creare un vero e proprio business dalla portata ben più ampia. A mettergli il bastone tra le ruote è il presunto coinvolgimento in una morte dalle cause poco chiare, per una trama in cui (senza spoiler) non mancano i colpi di scena. Questo il trailer ufficiale.

Il genere di appartenenza è quello drammatico e crime, con una dose di azione e avventura che non guasta mai. Nel cast di attori trovano posto Choi Minsik, Son Sukku, Lee Donghwi, Hong Kijoon, Heo Sungtae e Lee Haeyoung. Il rating è 16+.

Ricordiamo che con l’ abbonamento annuale a Disney Plus si ha la possibilità di risparmiare l’equivalente pari a quasi due mensilità: dodici mesi di contenuti in streaming e prime visioni a prezzo bloccato, senza sorprese né interruzioni pubblicitarie.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.