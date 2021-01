Prosegue senza sosta l’impegno della mela morsicata al fine di migliorare il sistema operativo macOS Big Sur dei suoi computer. Oggi è da segnalare il debutto della Release Candidate 3 per l’aggiornamento alla versione 11.2. Ricordiamo che la 11.1 è arrivata a metà dicembre portando con sé tra le altre cose anche il supporto alle cuffie AirPods Max di Cupertino.

Le novità di macOS Big Sur 11.2 RC 3

Tornando alla 11.2, la RC 3 disponibile in beta per sviluppatori e utenti corregge alcune problematiche relative al funzionamento del Bluetooth e risolve alcuni bug riscontrati nelle release precedenti in merito a connessione di display esterni (su Mac M1), editing delle immagini in formato ProRAW, sincronizzazione dei contenuti con iCloud, emoji e Preferenze di Sistema.

La nuova Release Candidate è contrassegnata dalla build 20D64, mentre quella precedente distribuita la scorsa settimana (25 gennaio) era 20D62 e quella ancora prima (21 gennaio) 20D53. Non è dato a sapere quando l’aggiornamento sarà messo a disposizione di tutti gli utenti Mac, pubblicamente e nella sua forma definitiva.